قوى الامن الداخلي عممت صورة شخص متهم بعمليات احتيالية وآخر ترك طفلة عند دار للأيتام

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف:

– أ. ع. (من مواليد عام 1991، لبناني) لقيامه بعدة عمليات احتيالية، وقد أسس لهذه الغاية شركة باسم “EXTRA COMFORT” كائنة في محلة حارة حريك، وعمد إلى تقديم عروض مغرية لجذب الزبائن على تطبيق “FACEBOOK” باسم الشركة المذكورة، بحيث يأخذ قسماً من المبلغ المترتب على الزبون بذريعة انجاز متطلباته، ومن ثم يتوارى عن الأنظار.

لذلك، تطلب المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما عممت قوى الأمن صورة شخص أقدم على ترك طفل في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية.

وقالت المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي، إنه “الحاقًا لبلاغنا المتعلق، بادعاء موظفة في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية بتاريخ 3-5-2024 لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، بأن شخصًا مجهولا حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفل رضيع في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة”.

لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الشخص الذي ترك الطفل، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

المصدر: الوكالة الوطنية