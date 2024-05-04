القيادي في حماس محمود مرداوي: العدو الاسرائيلي يحاول منع الضفة الغربية من أداء دور يخفف عملية الإبادة بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 04:26

القيادي في حماس محمود مرداوي: العدو الاسرائيلي يحاول منع الضفة الغربية من أداء دور يخفف عملية الإبادة بغزة

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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