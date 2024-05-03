مسيرة جماهرية حاشدة في صعدة شمال اليمن دعماً لغزة ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 10:38
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كتائب القسام أعلنت قصف تجمعات العدو قرب "نيريم" في غلاف غزة برشقة صاروخية
هنية يتصل برئيس الوزراء القطري: حركة حماس تدرس بروح إيجابية مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرًا
الخارجية الأميركية: هناك مقترح مطروح يجيب على كثير من مطالب حماس ويحقق وقفًا فوريًّا لإطلاق النار
حركة حماس: ندعو الإعلاميين في فلسطين والعالم العربي والإسلامي لمزيد من الإبداع والتميز في أداء رسالتهم دعمًا لقضيتنا
حركة حماس: نؤكّد أن جرائم الاحتلال بحق الصحافيين لن تحجب حقيقة إرهابه وعدوانه وندعو إلى محاكمته عليها
حركة حماس: نثمن وقف تركيا التعامل التجاري مع كيان العدو وانضمامها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده
حركة حماس: ندعو كافة الدول إلى قطع العلاقات مع كيان الاحتلال وعزله دوليًّا والسعي لمحاسبته على جرائمه في قطاع غزة
إعلام العدو: جولة التعيينات الحالية قد تقرب رئيس الأركان هرتسي هاليفي من التقاعد بعد دوره في كارثة 7 أكتوبر
تواصل التحركات الطلابية الداعمة لغزة في الجامعات الأميركية رغم قمع الشرطة والاحتجاجات تتوسع إلى جامعات في دول أخرى
الرئيس الأميركي: احتجاجات الجامعات تضع الحق بالتعبير وسيادة القانون على المحك ولن تجبرني على إعادة النظر في سياساتي
وكالة الصحافة الفرنسية: جامعة "سيانس بو" تعلن إغلاق مقرها في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة
وزارة الدفاع السورية: إصابة 8 عسكريين بجروح وخسائر مادية في عدوان صهيوني استهدف أحد المواقع في محيط دمشق
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إيران تفرض عقوبات على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعمها لكيان العدو وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل
وزارة الدفاع السورية: إصابة 8 عسكريين بجروح وخسائر مادية في عدوان صهيوني استهدف أحد المواقع في محيط دمشق
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش "الإسرائيلي" لن تنجح
الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات
بايدن: احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ولم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة
وكالة الصحافة الفرنسية: جامعة "سيانس بو" تعلن إغلاق مقرها في باريس على خلفية تظاهرات مؤيدة لغزة
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مسيرة جماهرية حاشدة في صعدة شمال اليمن دعماً لغزة ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع
منذ 37 mins
3 May، 2024
عاجل
اليمن
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