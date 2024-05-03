مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية قرب قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 10:38

مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية قرب قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام

منذ 50 mins 3 May، 2024
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