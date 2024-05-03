المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وفيات في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب التهاب الكبد الوبائي نتيجة التلوث وشح المياه النظيفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2024 - 00:46

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: وفيات في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب التهاب الكبد الوبائي نتيجة التلوث وشح المياه النظيفة

منذ 23 mins 3 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة