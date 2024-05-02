قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 23:12
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مراسل المنار: استشهاد سائق إحدى شاحنات المساعدات واصابة آخرين باستهداف قوات الاحتلال لهم عند دوار الكويت بمدينة غزة
وزارة الصحة بغزة: ندين جريمة قتل الدكتور البرش والجريمة رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي منذ 7 أكتوبر إلى 492
سرايا القدس: قصفنا بالاشتراك مع قوات عمر المختار بقذائف الهاون تجمعا لقوات العدو في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة
كتائب المجاهدين: استهدفنا قوات العدو المتمركزة في "محور نتساريم" بوابل من صواريخ قصيرة المدى
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه اصابة مباشرة
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارات جوية استهدفت بلدات شبعا ومركبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان
كتلة الوفاء للمقاومة: استخدام شعار معاداة السامية لم يعد قادراً على اخفاء التوحش الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: القلق الأمريكي من الحراك الطلابي والتعامل بعنف ضد المتظاهرين يؤكد تأثير هذا الحراك
السيد الحوثي: الصمود المتنامي في غزة لا بد له من تحقق الوعد الإلهي بالرغم من حجم الخذلان العربي والإسلامي
السيد الحوثي: ديون العدو الإسرائيلي وصلت إلى مستوى غير مسبوق والأسعار ارتفعت بفعل صمود غزة وجبهات المساندة
السيد الحوثي: عمليات حزب الله تستمر بتصعيد كمي ونوعي وتأثيرها على العدو كبير ومتزايد
السيد الحوثي: استهدفنا 6 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني ليصل إلى 107 إجمالي سفن العدو المستهدفة
السيد الحوثي: الأعداء قلقون من عملياتنا التي وصلت إلى المحيط الهندي ويدرك الخبراء أنها معقدة وتستند إلى قدرات متطورة
السيد الحوثي: خسائر الأميركي والبريطاني مستمرة ومتصاعدة وستتضاعف بعد أن أصبحوا الآن أمام معضلة المحيط الهندي
السيد الحوثي: الصراع مع العدو الإسرائيلي حتمي لأنه حالة احتلال وعدوان وإجرام وظلم ولا ينتهي إلا بزواله من كل فلسطين
السيد الحوثي: نحضر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر تعنت العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي
مصادر يمنية: عدوان اميركي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي بـ5 غارات
بلوومبرغ: أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى "إسرائيل" اعتبارا من اليوم
وزير خارجية العدو الصهيوني: الرئيس التركي يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية
وزير خارجية العدو الصهيوني: وجهت بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا
جيش العدو الإسرائيلي: تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية وقائد جديد للقيادة المركزية
وزير المال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش: حان الوقت لكي يضع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان في مكانهما ويوقف هذه الفضيحة
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: محاولة سموتريتش وبن غفير للاستيلاء على الجيش "الإسرائيلي" لن تنجح
الشرطة الاميركية تستخدم العنف في جامعة كاليفورنيا في محاولة لفض الاعتصام الطلابي المطالب بوقف العدوان على غزة
وسائل إعلام أميركية: اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن في الاحتجاجات الجامعية في جميع أنحاء البلاد
الطلاب المعتصمون في جامعة كاليفورنيا يصرّون على مواصلة اعتصامهم ضد العدوان على غزة رغم القمع والاعتقالات
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة
منذ 37 mins
2 May، 2024
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وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: جريمة قتل الطبيب عدنان البرش في سجون الاحتلال رفع حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 492 شهيداً
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