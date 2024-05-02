كتائب شهداء الأقصى: نرفض ملاحقة المقاومين من قبل أجهزة لم تستطع حماية نفسها وشعبها من اعتداءات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 04:52

كتائب شهداء الأقصى: نرفض ملاحقة المقاومين من قبل أجهزة لم تستطع حماية نفسها وشعبها من اعتداءات الاحتلال

منذ 1 ساعة 2 May، 2024
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