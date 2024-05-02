قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 03:22

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل

منذ 52 mins 2 May، 2024
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