مراسل المنار: العدو في مستعمرة المطلة يطلق رشقات من “المقنبلات” بإتجاه بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2024 - 00:10

مراسل المنار: العدو في مستعمرة المطلة يطلق رشقات من “المقنبلات” بإتجاه بلدة كفركلا

منذ 18 mins 1 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة