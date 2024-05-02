الرئيس الكولومبي يعلن قطع علاقات بلاده مع كيان الاحتلال بدءا من الغد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 00:10

الرئيس الكولومبي يعلن قطع علاقات بلاده مع كيان الاحتلال بدءا من الغد

منذ 40 mins 1 May، 2024
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