تفعيل صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بطولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 00:10

تفعيل صافرات الإنذار في مخيم نور شمس بطولكرم

منذ 1 ساعة 1 May، 2024
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