شهيدة وعدد من الجرحى بقصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة قاع القرين جنوب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 20:54

شهيدة وعدد من الجرحى بقصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة قاع القرين جنوب خانيونس بغزة

منذ 2 ساعة 1 May، 2024
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