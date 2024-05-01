مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف مناطق قرب محطة الكهرباء في أرض المفتي شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 17:34

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف مناطق قرب محطة الكهرباء في أرض المفتي شمال النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 17 mins 1 May، 2024
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