وفد من مستشفى السان جورج يعايد العاملين في قناة المنار بمناسبة عيد العمال

بمحبة وورود عايد وفد من مستشفى السان جورج العاملين والموظفين في قناة المنار، مقدرا التضحيات التي يبذلونها على مدار الساعة في سبيل الرسالة السامية في تغظية العدوان الصهيوني على غزة ولبنان ، والحضور الدائم في الساحات بمواجهة الهجمات والتشويهات التي تتعرض لها الحقائق الميدانية والانسانية.

الوفد جال على اقسام في القناة مقدما باقات من الورود الى العاملين متبادلا المعايدات معهم.

وبعد الجولة في الاقسام توجه الوفد الى ادارة المنار حيث التقى المدير العام ابراهيم فرحات ناقلا اليه تحية ادارة المستشفى ومقدما باقة من الورود.

وعقد لقاء اثنى خلاله مدير القناة على الدور الانسانية والاجتماعي التي تؤديه المستشفى في سبيل احياء الانسان.

المصدر: قناة المنار