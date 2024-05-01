اعلام العدو: منذ بداية الحرب أصيب 3.330 ضابطا وجنديا منهم 1.602 خلال العملية البرية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 17:34
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الإمام السيد علي الخامنئي: لن تتم تسوية الأزمة في فلسطين إلا بعودة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين
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المقاومة الإسلامية استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية
يديعوت أحرونوت العبرية:الجيش"الإسرائيلي"أوصى بعدم إقامة الاحتفال السنوي هذا العام في جبل ميرون بسبب تصعيد حزب الله
منظمة"1701" الصهيونية: حزب الله أطلق خلال شهر 574 صاروخا وقذيفة و10 صواريخ ثقيلة و74 صاروخا مضادا للدروع و61 مسيرة
الوزير حمية: لبنان ملتزم المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وامن الملاحة الجوية في أجوائه وتشويش العدو خطرٌ محدق عليها
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد وحيد طفيلي "أبو حيدر" من دير الزهراني في الجنوب والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي
طائرات الاحتلال تشن غارة جوية جنوب شرق حي الزيتون في غزة
الإعلام الحكومي في غزة: متوسط شاحنات المساعدات اليومية التي تدخل الى غزة هو 163 شاحنة وهذا العدد هو أقل من احتياج شعبنا
الإعلام الحكومي: يتنافى هذا العدد مع التصريحات الأمريكية والمزاعم الصهيونية التي تتحدث عن زيادة أعداد شاحنات المساعدات
اعلام العدو: منذ بداية الحرب أصيب 3.330 ضابطا وجنديا منهم 1.602 خلال العملية البرية
منذ 41 mins
1 May، 2024
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