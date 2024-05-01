سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود ‫وآليات العدو في محيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 10:04

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود ‫وآليات العدو في محيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 1 May، 2024
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