جامعة نورث كارولينا الاميركية: اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين في الحرم الجامعي للمطالبة بوقف الحرب على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 02:38

جامعة نورث كارولينا الاميركية: اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين في الحرم الجامعي للمطالبة بوقف الحرب على غزة

منذ 40 mins 1 May، 2024
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