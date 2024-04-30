غارة صهيونية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 18:56
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غارة صهيونية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 26 mins
30 April، 2024
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