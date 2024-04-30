المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 18:56

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 33 mins 30 April، 2024
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