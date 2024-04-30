مراسل المنار : 6 انفجارات بين مباني مستعمرة المطلة الصهيونية بإستهدافٍ مباشر من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 18:56

مراسل المنار : 6 انفجارات بين مباني مستعمرة المطلة الصهيونية بإستهدافٍ مباشر من لبنان

منذ 41 mins 30 April، 2024
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