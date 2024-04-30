إعلام العدو: إلغاء اجتماع مجلس الحرب الذي كان مقررا مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 15:44

إعلام العدو: إلغاء اجتماع مجلس الحرب الذي كان مقررا مساء اليوم

منذ 51 mins 30 April، 2024
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