مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة طير حرفا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2024 - 15:44

مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة طير حرفا جنوب لبنان

منذ 54 mins 30 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة