مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة طير حرفا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 15:44
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مراسل المنار: قصف مدفعي معاد يستهدف أطراف بلدة طير حرفا جنوب لبنان
منذ 54 mins
30 April، 2024
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