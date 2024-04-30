مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة علما الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 10:46

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة علما الشعب

منذ 23 mins 30 April، 2024
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