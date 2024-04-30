إعلام العدو: الصراخ والإذلال والحرمان من النوم والعقاب حتى الإغماء هكذا يعامل الجيش “الإسرائيلي” بحسب أهالي المجندات الذين يرفضن الخدمة في مراكز المراقبة الحدودية بسبب الخوف بعد أحداث 7 اكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 30 2024 - 10:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية استهدفت مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرتي دوفيف وافيفيم واصابتهما اصابات مباشرة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع الى 34.488 شهيدا و77.643 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي
إعلام العدو: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه اسدود
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش العدو لم تنفجر
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحو 7500 طن من القذائف والقنابل غير المتفجرة موجودة بالمنازل وبين الركام في مناطق القطاع
سرايا القدس - مجموعات جبع: هاجمنا دورية عسكرية للاحتلال بشكل مباشر على مدخل بلدة جبع "الفوارة" وكانت الإصابات دقيقة
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش العدو لم تنفجر
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: الصراخ والإذلال والحرمان من النوم والعقاب حتى الإغماء هكذا يعامل الجيش “الإسرائيلي” بحسب أهالي المجندات الذين يرفضن الخدمة في مراكز المراقبة الحدودية بسبب الخوف بعد أحداث 7 اكتوبر
منذ 1 ساعة
30 April، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
منتج لذيذ يعزز الطاقة لدينا
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدة علما الشعب
كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا إثر المقاطعة المناهضة لإسرائيل
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة