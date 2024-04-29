قصف مدفعي صهيوني يستهدف مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 20:40

قصف مدفعي صهيوني يستهدف مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 April، 2024
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