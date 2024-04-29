مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت الحي الجنوبي في مدينة الخيام جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 20:40

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت الحي الجنوبي في مدينة الخيام جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 29 April، 2024
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