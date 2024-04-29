كتائب القسام تدك القوات الصهيونية المتواجدة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 18:04

كتائب القسام تدك القوات الصهيونية المتواجدة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون

منذ 43 mins 29 April، 2024
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