إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة وجورنت هجليل بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 18:02
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المقاومة الاسلامية: هجوم ناريّ مركز على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها
كتائب القسام تستهدف القوات الصهيونية المتواجدة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا قاعدة "زيكيم" بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني
سرايا القدس - مجموعات جبع: هاجمنا دورية عسكرية للاحتلال بشكل مباشر على مدخل بلدة جبع "الفوارة" وكانت الإصابات دقيقة
نادي الأسير الفلسطيني: غالبية الأسرى الذين أفرج عنهم مؤخرا من سجون الاحتلال يعانون من مشاكل صحيّة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الإيرانية: "اسرائيل" لا يمكن أن تكون طرفا في أي اتفاق يتم إبرامه في المنطقة بصفتها أكبر مزعزع للأمن
وصول وفد من حركة حماس الى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن المقترح الجديد لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى في غزة
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب المخا في اليمن
عشرات الجامعات الأميركية تواصل الاحتجاجات للمطالبة بوقف العدوان على غزة رغم الإجراءات القمعية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الأمن الأميركية تحاول تفريق المعتصمين في جامعة جنوب كاليفورنيا المنددين بدعم واشنطن للعدوان على قطاع غزة بالقوة
السيد إبراهيم رئيسي: الحراك الطالبي الذي يجتاح جامعات العالم دعماً لغزة حدث كبير ولا يمكن قمعه عبر اعتقال الطلاب
وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يعتبر عبر منصة X أن أي صفقة "سيئة" لتبادل الأسرى تساوي حل الحكومة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني والشرطة الألمانية تعتقل عشرات المتظاهرين المنددين بجرائم العدو
الشرطة الأميركية تعتقل المرشحة الرئاسية "جيل ستاين" أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلـسطينيين بجامعة واشنطن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عرب العرامشة وجورنت هجليل بالجليل الغربي
منذ 1 ساعة
29 April، 2024
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