بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة مستوطنة ميرون بعشرات الصواريخ

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد المواقع والمستوطنات الصهيونية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

ووزع الاعلام الحربي مساء اليوم، مشاهد من عملية إستهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية فجر اليوم، مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏ وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إن جنديا صهيونياً أصيب في الهجوم الصاروخي الليلة الماضية على ميرون شمالي الأراضي المحتلة.

واستهدف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم الأحد عند الساعة (11:45) موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. كما استهدفوا عند الساعة (15:10) موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مساء ‏يوم الأحد مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.

اعتداءات صهيونية متواصلة

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية، أطلق جيش العدو فجر اليوم رشقات رشاشة غزيرة من موقعه في “جل العلام” باتجاه احراج اللبونة وعلما الشعب. وصباح اليوم، نفذت الطائرات الصهيونية سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات طيرحرفا ومارون الراس، وبلدة حانين.

كما شن الطيران الصهيوني غارة جوية استهدفت محيط مدرسة عيتا الشعب لجهة بلدة رميش. في حين قصف العدو بالمدفعية منطقة “الطراش” بعدد من القذائف في بلدة ميس الجبل.

وقصفت مدفعية العدو الصهيوني الاطراف الجنوبية لبلدة بليدا بالتزامن مع رشقات رشاشة يطلقها العدو بإتجاه المنطقة نفسها. كما سقطت عدد من القذائف المعادية في المناطق الحرجية عند أطراف بلدة رامية.

كما شن الطيران الحربي المعادي مساء اليوم غارة جوية بالصواريخ استهدفت المنطقة التي تعرضت لقصف مدفعي مساءً بين رامية والصالحاني. وأحدث القصف المدفعي الذي استهدف بلدة بليدا أضرارا مباشرة في مسجد البلدة، رغم ذلك رفع قبل قليل آذان صلاة المغرب من مأذنته.

المصدر: الاعلام الحربي + قناة المنار