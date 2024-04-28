وسائل اعلام صهيونية تعترف بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 22:56

وسائل اعلام صهيونية تعترف بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة

منذ 48 mins 28 April، 2024
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