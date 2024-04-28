‌‏المقاومة الإسلامية ترد على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وتستهدف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابته ‏إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 28 2024 - 22:56

‌‏المقاومة الإسلامية ترد على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وتستهدف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابته ‏إصابةً مباشرة

منذ 3 ساعة 28 April، 2024
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