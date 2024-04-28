مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 17:08

مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع

منذ 1 ساعة 28 April، 2024
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