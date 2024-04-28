الأوقاف الإسلامية في القدس: 1210 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في سادس أيام الفصح اليهودي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 17:08

الأوقاف الإسلامية في القدس: 1210 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في سادس أيام الفصح اليهودي

منذ 2 ساعة 28 April، 2024
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