إصابات جراء غارة صهيونية في محيط الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2024 - 02:22

إصابات جراء غارة صهيونية في محيط الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة

منذ 46 mins 24 April، 2024
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