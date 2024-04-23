المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا مستعمرة مرغليوت(بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا وذلك ردا على جرائم العدو الاسرائيلي وتحديدا المجزرة ‌‏في حانين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2024 - 23:18

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا مستعمرة مرغليوت(بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا وذلك ردا على جرائم العدو الاسرائيلي وتحديدا المجزرة ‌‏في حانين

منذ 23 mins 23 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة