ارتكب جيش العدو الاسرائيلي الثلاثاء جريمة جديدة بحق المدنيين في جنوب لبنان عبر قيام طائراته الحربية بالاغارة على منزل في بلدة حانين، ما أدى الى تدميره بالكامل واستشهاد وإصابة من بداخله وبينهم طفلة استشهدت وتمَّ انتشالها لها من العمر إحدى عشرة سنة.

وافاد مراسل قناة المنار في الجنوب ان “الطائرات الحربية الصهيونية اغارت عصر الثلاثاء على منزل مؤلف من طبقتين في بلدة حانين تقطنه عائلة من ال قشاقش، واسفرت الغارة عن استشهاد سيدة وطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، وإصابة 5 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة وجرى نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة”.

المصدر: قناة المنار