‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 17:14

‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يستهدفون تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 9 mins 23 April، 2024
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