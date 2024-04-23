واصلت المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني ومستوطناته عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ورداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون وإغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة (13:40)، هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى إنقضاضية، إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.

كما ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، عند الساعة (14:35)، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وأوجز مراسل المنار في جنوب لبنان هاشم السيد حسن الوضع الميداني لغاية ظهر اليوم.

كما زفت المقاومة، بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسين علي عزقول “هادي” مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد حسين علي عزقول

وزفت المقاومة الاسلامية فجر اليوم، بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمد خليل عطية “ساجد” مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة قانا وسكان بلدة الصرفند في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد محمد خليل عطية

وأمس الاثنين نفذت المقاومة سلسلة من العمليات، ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للتالي:

القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:20 استهداف ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابات مباشرة.

2- الساعة 16:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

القطاع الغربي:

1- الساعة 07:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 10:25 استهداف تموضع ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.

3- الساعة 18:55 استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين.

المصدر: الاعلام الحربي