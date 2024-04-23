‫المقاومة الاسلامية: الهجوم الجوي على شمال عكا اصاب اهدافه  ‫بدقة ويأتي ردا على العدوان على عدلون واغتيال احد المجاهدين  – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 15:42

‫المقاومة الاسلامية: الهجوم الجوي على شمال عكا اصاب اهدافه  ‫بدقة ويأتي ردا على العدوان على عدلون واغتيال احد المجاهدين 

منذ 1 ساعة 23 April، 2024
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