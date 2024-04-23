إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار بين نهاريا وعكا خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 14:10

إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار بين نهاريا وعكا خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 27 mins 23 April، 2024
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