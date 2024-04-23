كتائب شهداء الأقصى: خضنا اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة
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كتائب شهداء الأقصى: خضنا اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس فجر اليوم
منذ 52 mins
23 April، 2024
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