تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزقول “هادي” مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 12:40

تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزقول “هادي” مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 9 mins 23 April، 2024
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