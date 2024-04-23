إعلام العدو: اشتعال النيران في مستودع بمستوطنة سديروت جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 11:08

إعلام العدو: اشتعال النيران في مستودع بمستوطنة سديروت جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة

منذ 48 mins 23 April، 2024
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