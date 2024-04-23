المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الموت يلاحق سكان قطاع غزة بفعل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب المياه الملوثة والاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وانهيار النظام الصحي ومحدودية خدماته بما في ذلك عزل المرضى لمنع الانتشار وشح الأدوية وانتشار وتراكم النفايات الصلبة – موقع قناة المنار – لبنان
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الموت يلاحق سكان قطاع غزة بفعل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب المياه الملوثة والاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وانهيار النظام الصحي ومحدودية خدماته بما في ذلك عزل المرضى لمنع الانتشار وشح الأدوية وانتشار وتراكم النفايات الصلبة