إطلاق نار من آليات العدو الاسرائيلي ومسيراته في بلدة المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 22:26

إطلاق نار من آليات العدو الاسرائيلي ومسيراته في بلدة المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة

منذ 36 mins 22 April، 2024
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