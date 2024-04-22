واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين، ‏قصف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم، القريبة من صفد، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

بالفيديو | مشاهد نشرها اعلام العدو عن قصف منطقة صفد

وعند الساعة (16:45)، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (11:20) ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة. وعند الساعة (10:25)، تم استهداف تموضع ‌‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.

و‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:00) من صباح الاثنين تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة الاسلامية عن تمكن مجاهديها من اسقاط طائرة مسيرة معادية مساء الأحد. وقالت المقاومة في بيانها أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة اسقط مجاهدوها طائرة مسيرة من نوع هيرمز 450 -زيك، في اجواءِ منطقة العيشية في جنوب لبنان.

وقد اعترف جيش الاحتلال بسقوط الطائرة بعد تعرضها لصاروخ أرض جو أطلق من لبنان. وعلّق المراسل العسكري لموقع “والاه” العبري على حادثة إسقاط المسيرة، بالقول إنه إذا فقدنا التفوق الجوي في الأجواء اللبنانية، فإن ذلك سيضر بشكل كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى مشكلة كبيرة.

واعتبر المراسل العسكري عقب إسقاط المسيرة هذه وعملية عرب العرامشة، أنه في تقييم النتائج بعد نصف عام من القتال، يتضح أن حزب الله قادر على الإيذاء والقتل، لافتاً إلى أن الوقت قد حان “لتغيير المفاهيم”.

مشاهد اسقاط طائرة الهرمز 450

المصدر: المنار + الاعلام الحربي