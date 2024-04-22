جيش العدو: بدأنا عملية عسكرية في الممر الفاصل بين شمال القطاع ووسطه وجنوبه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 18:58
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الشرطة الاميركية تعتقل عشرات الطلاب في جامعة ييل بولاية كينتيكت وتفض اعتصاما رافضا للحرب على قطاع غزة
جوزيب بوريل: الكارثة الانسانية مستمرة للفلسطينيين ولن يكون هناك استقرار في المنطقة طالما الحرب مستمرة في غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
بريك: لقد أخرجنا قواتنا من غزة ولا توجد وسيلة لتدميرها نهائيا والدخول الى رفح لن يساعد على ذلك
الإمام الخامنئي ملتقيا قادة في القوات المسلحة الايرانية : قواتنا رسمت صورة مشرفة لقدراتها واقتدارها وللشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: قواتنا المسلحة نفذت العملية ضد كيان العدو بأقل تكلفة وحققت انجازات كبيرة وهذا تم بدقة عالية
الإمام السيد علي الخامنئي: انجازات القوات المسلحة الايرانية خلقت شعورا بالفخر والعزة والمجد أمام العالم
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
جيش العدو: بدأنا عملية عسكرية في الممر الفاصل بين شمال القطاع ووسطه وجنوبه
منذ 2 ساعة
22 April، 2024
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