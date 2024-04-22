رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين: بعد ذلك وبناء على الخطوتين السابقتين يجب المضي قدما بالتطبيع مع السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 17:10

رئيس شعبة الإستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين: بعد ذلك وبناء على الخطوتين السابقتين يجب المضي قدما بالتطبيع مع السعودية

منذ 9 mins 22 April، 2024
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