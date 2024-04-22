مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية استهدفت أحد المنازل في أطراف بلدة صريفا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 17:10

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارة جوية استهدفت أحد المنازل في أطراف بلدة صريفا جنوب لبنان

منذ 22 mins 22 April، 2024
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