الإعلام الحكومي بغزة: جرى التعرف على 42 شهيدا فيما لم يتم التعرف على البقية والاحتلال تعمد دفنهم عميقا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 17:08

الإعلام الحكومي بغزة: جرى التعرف على 42 شهيدا فيما لم يتم التعرف على البقية والاحتلال تعمد دفنهم عميقا

منذ 44 mins 22 April، 2024
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